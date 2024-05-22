Обладатели смартфонов в шоке: одна из мобильных ОС внезапно стала платной

Финская компания Jolla приняла очень странное решение: её операционная система Sailfish OS станет платной, причём пользователям предлагается платить за неё по подписной модели. Предусмотрена абонентская плата в размере 5 евро в месяц, что составляет почти 500 рублей по текущему курсу.
Несмотря на то, что доля Sailfish OS на рынке мобильных операционных систем стремится к нулю, компания Jolla не отчаивается и не сворачивает свою деятельность. В конце лета или начале осени она выпустит обновление Sailfish OS и несколько новых устройств, за пользование которыми и предлагается платить ежемесячно. Будет ли предусмотрена абонентская плата на старых смартфонах и планшетах, которые обновятся до Sailfish OS 5.0, пока неизвестно.
На основе Sailfish OS была создана операционная система «Аврора», которую сейчас развивает принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа». Она тоже распространяет свою ОС на платной основе, но платят не пользователи, а производители — сейчас по 1000 рублей за устройство, а в дальнейшем стоимость лицензии вырастет до 4500 рублей. iOS и iPadOS по понятным причинам бесплатны, а Google позволяет сторонним производителям устанавливать Android без оплаты лицензии, однако в том случае, если им необходима сборка со встроенными сервисами Google, заключается договор, в котором определён список приложений, подлежащих предустановке, а также расположение их значков на экране. Производители, в свою очередь, зарабатывают не только на продаже гаджетов, но и на предустановке приложений, рекламе (например, Xiaomi), продвижении платных сервисов, а наиболее недобросовестные могут встраивать в свои устройства вредоносное ПО, которое показывает рекламные баннеры, отправляет SMS на короткие номера, оформляет платные подписки и даже перехватывает конфиденциальные данные.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым