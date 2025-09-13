Одна камера, говорите? iPhone Air умеет кое-что классное даже с ней

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple добавила полноценный портретный режим в iPhone Air, несмотря на отсутствие дополнительных модулей. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о возможности фотографировать что-либо с размытием фона, то есть боке. Начиная с iPhone 7 Plus портреты можно было делать только при наличии минимум двух объективов, а с iPhone XR портреты появились и на «однокамерных» айфонах, правда с ограничением — снимать с размытием можно исключительно людей. Неодушевленные предметы камера в режиме портрета просто не распознавала.

Теперь же для полноценной портретной съемки чего угодно больше не требуется несколько объективов. В новом iPhone Air с одной-единственной камерой есть такая съемка и она работает как с людьми, так и с предметами. Любопытно, что для iPhone 16e такого нововведения не было заявлено. Что это — техническое ограничение или чистый маркетинг?

Источник:
9to5Mac
Комментарии