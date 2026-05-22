Одна коварная фраза заставит вас сделать всё, что хотят мошенники. Догадались, какая?

«СФР перешел в онлайн: проверьте свои начисления за 2 минуты».

В мессенджерах распространяется новый способ мошенничества, который сбивает с толку несколькими фразами и оформлением сообщений. О нем рассказали в «Вестнике Киберполиции России».Согласно источнику, россиянам приходят сообщения от ботов, подписанных как СФР (Социальный фонд России). Всё оформлено крайне похоже на настоящее ведомство, с использованием логотипов, шрифтов и фирменных цветов. В начале сообщения стоит фраза, которая сбивает с толку добропорядочных граждан:Это звучит как рутинная цифровизация госструктуры, а простые граждане обычно не следят за новостями всех ведомств, поэтому всё действительно выглядит как оповещение от соцфонда, который перешел в онлайн. Ниже даются две кнопки, которые одинаково ведут на форму сбора личных данных под видом авторизации. В некоторых случаях скачивается вредоносное приложение «для расчета выплат».Чтобы не попасться, всегда пользуйтесь только официальными сайтами госструктур. Самый лучший вариант — не искать их каждый раз через поисковую строку, а сохранить в закладки и пользоваться ими, чтобы не наткнуться на фишинговый сайт в поисковой выдаче.