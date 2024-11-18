Осторожнее с «Яндекс Едой»: одно случайное нажатие может стоить вам пары тысяч рублей





Один из пикабушников Один из пикабушников пожаловался на «Яндекс Еду». Он случайно оформил заказ на свой старый адрес, по которому больше не живёт, моментально заметил это, однако сделать отмену не получилось, а поддержка предложила варианты, каждый из которых предусматривает расходы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Раньше в «Яндекс Еде» была кнопка отмены заказа, но с недавних пор она исчезла. Клиент написал поддержке спустя 10 секунд после оплаты и попросил изменить адрес доставки или вернуть деньги, чтобы он мог заново заказать еду, куда ему нужно. В ходе переписки ему были предложены другие альтернативы:1. Забрать заказ там, куда он его заказал2. Вызвать курьеру такси, чтобы он передал водителю еду, а тот доставил её3. Не получать заказ и остаться без потраченных на него денегТопикстартера не устроили эти варианты и он распрощался с поддержкой. Фактически он выбрал третий пункт, то есть еда осталась у курьера, который распорядился ею по своему усмотрению (вероятнее всего, забрал домой и съел). Деньги за заказ ему не вернули, они остались у ресторана, приготовившего еду. Теперь он планирует отправить «Яндекс Еде» досудебную претензию, а в перспективе, возможно, будет судиться. По его мнению, у сервиса была возможность сделать отмену — тогда ресторан не понёс бы никаких расходов на приготовление, а курьеру не нужно было ехать на адрес, где его заведомо никто не ждёт.В комментариях отметился один из курьеров «Яндекс Еды» и поделился инсайдерской информацией. По его словам, раньше в приложении действительно была кнопка отмены, но её убрали, поскольку рестораны и «Яндекс» несли из-за неё лишние расходы. Дело в том, что некоторые клиенты отменяли заказ в тот момент, когда еда уже была приготовлена и ждала передачи курьеру или уже была выдана ему. В результате приходилось списывать продукты в убыток, поскольку их повторная продажа невозможна (никто не захотел бы покупать еду, которая приготовлена для кого-то, побывала у курьера и оказалась невостребованной). Чтобы такого не происходило, «Яндексу» пришлось усложнить отмену заказа, фактически сделав её нецелесообразной и невыгодной для клиента.