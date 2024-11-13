Официально: AVATR вышел в России

Артем


Воплощение премиального авто из Китая.

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Китайский премиум-суббренд AVATR от автоконцерна Changan объявил о скором старте продаж в России. Его название созвучное с древне-санскритским «аватар», что в переводе означает «воплощение».



Свое существование AVATR начал с 2018 году. Дизайн автомобилей разрабатывается в Мюнхене, своей красотой модели обязаны Надеру Фагихзаде — бывшему сотруднику BMW. Там он проработал 20 лет, приложил руку к созданию родстера i8, шестой и седьмой серий автомобилей, а также концепта iNEXT. Кроме того AVATR не редко участвовал в коллаборациях с такими брендами как Dior, GIVENCHY и FENDI.



Как сообщают в компании, все модели адаптируют для российских условий. Продажа будет официальной, с восьмилетней гарантией и обслуживанием. Дебютантом на российском рынке станет электрический кроссовер AVATR 11.



AVATR 11 — это кросс-купе с двухъярусной передней оптикой и небольшим задним стеклом. Длина кузова составляет 4 880 мм, ширина — 1 970 мм, высота — 1 601 мм. Колесная база равна 2 975 мм. Диски колес двух размеров: 21 или 22 дюйма. Салон рассчитан на 4 или 5 мест по выбору. Даже базовая версия комплектуется 15,6-дюймовым экраном на центральной консоли. Цены стартуют от 7 млн рублей.
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Источник:
Автостат
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