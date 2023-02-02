Официально: у ChatGPT появилась платная подписка и ценник не радует

Самая популярная нейросеть 2023 года — ChatGPT — получила платную подписку. Об этом сообщает команда разработчиков OpenAI.
Согласно заявлению гендиректора OpenAI, всем желающим теперь доступен платный тариф ChatGPT Plus. Он стоит $20 в месяц и предлагает дополнительные опции. Например, платным подписчикам гарантируется доступ к чат-боту даже в моменты пиковой нагрузки, более быстрое соединение и отклик нейросети и приоритетный доступ к новым функциям и обновлениям.
«Мы запустили ChatGPT в качестве предварительного исследования, чтобы узнать больше о сильных и слабых сторонах системы и собрать отзывы пользователей … . С тех пор миллионы людей дали нам отзывы, мы сделали несколько важных обновлений и увидели, что пользователи находят ей различные профессиональные применения, включая составление и редактирование контента, генерацию идей, помощь в программировании и изучение новых тем», — OpenAI.
Стоит отметить, что бесплатный доступ к ChatGPT сохраняется и его возможности никак не урезаны. Что касается платной подписки, то на старте она доступна только в США, но в ближайшее время разработчики планируют расширить доступ к ней из других регионов. А еще команда OpenAI рассматривает возможность запуска более дешевых тарифов — очевидно, что текущая стоимость для многих покажется неприемлемой.
Ранее мы рассказали, что Google собирается как можно быстрее встроить аналог ChatGPT в свой поисковик, а накануне за то же самое взялся «Яндекс».