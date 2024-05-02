Официально: iPad потеряет свое главное отличие от Android-планшетов до конца года



Компания Apple официально подтвердила, что iPad и iPadOS будут приведены в соответствие с законодательством Евросоюза уже этой осенью.



Дело в том, что Еврокомиссия



Компания Apple официально подтвердила, что iPad и iPadOS будут приведены в соответствие с законодательством Евросоюза уже этой осенью.Дело в том, что Еврокомиссия признала iPadOS платформой-привратником, то есть значимым «игроком» на рынке планшетов. Аналогичное решение ранее было вынесено в отношении iOS, что вынудило Apple внести большие изменения в её работу на территории ЕС. Теперь дело дошло и до планшетов компании.



Согласно источнику, Apple подтвердила, что осенью iPad настигнут большие изменения. На планшетах появятся сторонние магазины приложений, поддержка сторонних веб-движков и так далее. По сути, iPadOS утратит свое главное отличие от Android-планшетов — закрытость и защищенность системы. По крайней мере, на территории ЕС.