Официально: iPhone 18 Pro лишится выреза под Face ID в дисплее







Пока весь мир ждёт релиза серии Пока весь мир ждёт релиза серии iPhone 17 с радикальным редизайном, в сети появляется всё больше информации о суперфлагманах Apple 2026 года. Сегодня подтвердился инсайд об использовании подэкранного сканера Face ID в iPhone 18 Pro. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Сегодня на конференции SID Business генеральный директор OTI Lumionics Майкл Хеландер подтвердил, что они ожидают выхода смартфонов с подэкранной системой Face ID, использующих их компоненты, в 2026 году. Это говорит о том, что модели iPhone 18 Pro будут оснащены подэкранными сканерами Face ID», — написал Янг.

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Вице-президент Counterpoint Research Росс Янг (бывший глава Display Supply Chain Consultants), который ни разу не ошибался в инсайдах, написал в соцсетях, что модели iPhone 18 Pro будут оснащены подэкранной системой Face ID.Ранее в этом месяце журналист Уэйн Ма из The Information также сообщил, что модели iPhone 18 Pro перейдут на подэкранные биометрические сенсоры, а фронтальные камеры переедут в верхний левый угол, как когда-то было в Galaxy S10e. Как Apple поступит с Dynamic Island, пока неясно.