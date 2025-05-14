Официально: iPhone 18 Pro лишится выреза под Face ID в дисплее

Пока весь мир ждёт релиза серии iPhone 17 с радикальным редизайном, в сети появляется всё больше информации о суперфлагманах Apple 2026 года. Сегодня подтвердился инсайд об использовании подэкранного сканера Face ID в iPhone 18 Pro.
«Сегодня на конференции SID Business генеральный директор OTI Lumionics Майкл Хеландер подтвердил, что они ожидают выхода смартфонов с подэкранной системой Face ID, использующих их компоненты, в 2026 году. Это говорит о том, что модели iPhone 18 Pro будут оснащены подэкранными сканерами Face ID», — написал Янг.
Ранее в этом месяце журналист Уэйн Ма из The Information также сообщил, что модели iPhone 18 Pro перейдут на подэкранные биометрические сенсоры, а фронтальные камеры переедут в верхний левый угол, как когда-то было в Galaxy S10e. Как Apple поступит с Dynamic Island, пока неясно.
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