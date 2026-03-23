Официально: на смартфоны Samsung Galaxy пришел Apple AirDrop

Олег


Компания Samsung объявила о поддержке функции AirDrop на своих смартфонах Galaxy. Об этом пишет SamMobile. 

Чуть ранее мы писали о предположениях, что на Galaxy вскоре появится AirDrop, однако всё это было неточно и не совсем официально. Теперь же бренд порадовал всех пользователей Galaxy, что с 23 марта 2026 года фича начнет распространяться на смартфонах с помощью обновлений ПО. 

Первыми AirDrop получат владельцы Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, а далее прилетит и на более старые и недорогие модели. Инсайдеры говорят, что флагманские устройства уже заработали с AirDrop в бета-версиях One UI. К слову, точного списка совместимых Galaxy пока нет. 

Первыми Android-смартфонами с поддержкой Apple AirDrop стали модели линейки Pixel 10. На фоне массового распространения опции среди устройств Samsung есть шанс, что другие бренды поторопятся раскатить ее на свои гаджеты. 
Источник:
SamMobile
