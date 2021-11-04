





Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) пролил свет на предстоящий крупный выпуск MIUI 13. Новая оболочка внесёт множество изменений, которые значительно улучшат пользовательский интерфейс.По словам главы Xiaomi, компания выпустит новое программное обеспечение MIUI 13 до конца этого года. Точные сроки Цзюнь — не сообщил, но ждать осталось недолго. Обычно сначала выходит китайская версия оболочки, а через несколько недель — глобальная.MIUI 13 предоставит пользователям переработанный интерфейс, появятся новые шрифты, иконки и анимационные эффекты. Помимо этого, будет реализована технология расширения оперативной памяти Memory Fusion, которая представляет собой аналог создания файла подкачки в персональных компьютерах на операционной системе Windows за счёт внутреннего хранилища.Новое программное обеспечение MIUI 13 будет доступно для устройств, которые работают под управлением операционной системы Android 11 и Android 12.