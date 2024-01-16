Официально представлены Redmi Note 13 и Note 13 Pro — будущие «короли бюджеток»

Олег

Redmi

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила два бюджетных смартфона известной линейки Redmi Note. О них написали в GSM Arena.

Речь идет о новинках Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro. Устройства представлены официально и оснащены 5G-модулем, при этом их можно будет купить и в версии 4G немного дешевле.

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Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В плане дизайна всё довольно современно, особенно по сравнению с прошлогодним Redmi Note 12. Грани корпуса сделаны плоскими, дисплей тоже, а на задней крышке разместились два огромных объектива камер без выделенного блока, а также один «глазок» и вспышка поменьше.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Что касается железа, то Pro-версия получила популярный, но не самый свежий чип Helio G99, вариации с 8 либо 12 Гб оперативной памяти и 256 либо 512 Гб постоянной. Смартфон оснащен модулем на 200 Мп от Samsung, сверхшириком на 8 Мп и макролинзой на 2 Мп. Базовый Redmi 13 работает на Snapdragon 685 и выпущен в модификациях 6/128 либо 8/256 Гб. Камеры — 108 Мп основная, 8 Мп сверхширик и 2 Мп макролинза.

Оба смартфона получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц, аккумуляторы по 5000 мАч, быструю зарядку и Androdi 13 из коробки. Ценник стартует от $179 за Note 13 и $250 за Note 13 Pro. 

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Источник:
GSM Arena
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