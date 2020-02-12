Организация GSMA, проводящая в Барселоне выставку Mobile World Congress, объявила об отмене мероприятия в этом году. Гендиректор GSMA Дон Хоффман заявил, что в существующей ситуации невозможно провести выставку, поскольку её участники и посетители подверглись бы риску заражения коронавирусом из Китая.
GSMA тяжело далось это решение. Организация не отказывалась от проведения выставки даже несмотря на то, что более десятка производителей электроники отказались от её посещения, а ещё несколько заявили об отмене пресс-конференций и сокращении своего присутствия.
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Предположительно, люди заразились им, приняв в пищу мясо дикого животного. От вируса умерло более 1000 человек, в основном жители Китая.
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