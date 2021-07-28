Огонь...


«Газпромбанк», IVI, «Ситилинк» и другие бренды запустили совместную подписку «Огонь» в рамках «Сети партнерств». Об этом рассказал «Газпромбанк» на своем официальном сайте.

«Огонь» включает в себя множество компонентов: это и онлайн-кинотеатр вроде IVI, и скидки на электронику в «Ситилинке», и бонусы от самого «Газпромбанка» — например, сниженная ставка по ипотеке или скидка на мобильную связь «ГПБ Мобайл». Кроме того, банк выпустит брендовую карту «Огонь» с кэшбэком до 5% — те, кто сделают себе «виртуалку», получат подписку «Огонь» на месяц за 1 рубль.

На данный момент подписка находится в тестовом режиме и стоит 99 рублей в месяц. С начала сентября она возьмет коммерческий старт (в случае, если будет успешна на тесте) и будет стоит до 249 рублей в месяц, в зависимости от комплекта «плюшек».

«Ни один сервис подписок не закрывает полностью потребности значительной части опрошенных нами пользователей. … Мы уверены, что подписка на постоянные специальные предложения от разных лидеров рынка, а не одной группы компаний, найдет свою аудиторию. Выбранная нами партнерская модель работы показала свою эффективность на корейском и малазийском рынках. Я верю, что она хорошо сработает и в России, и буду рад новым партнерам!» — сообщил гендиректор «Сети партнерств» Владимир Начев.

«Газпромбанк» обещает, что после запуска «Огонь» будет периодически пополняться новыми предложениями, например, для автолюбителей, а также скидками в продуктовых магазинах, косметику, образование и товары для ремонта. 



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Источник:

Газпромбанк Газпромбанк

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