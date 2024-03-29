«Ограничить количество»: новая идея властей взбесит мошенников и озадачит добропорядочных россиян



Власти РФ рассматривают возможность ввести ограничение на количество сим-карт, которые может купить один человек. Об этом пишут «РИА Новости».



Согласно источнику, инициативу выдвинул один из сенаторов — он уже направил письмо в Минцифры с деталями своего предложения. Чиновник считает, что главной причиной всплеска телефонного мошенничества является неограниченное количество сим-карт и номеров телефонов, которыми они могут пользоваться, и обратил внимание на теоретическую возможность массовой регистрации сим-карт на одни и те же паспортные данные.





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В связи с этим правительству РФ предлагается запретить резидентам РФ покупать более 50 сим-карт, а нерезидентам — более 10 номеров. Что касается юрлиц, то требования еще строже: не более одной «симки» на человека.



Пока неясно, будет ли лимит пожизненным, или же имеется в виду общее количество активных сим-карт одновременно. Также не разъясняется, из каких соображений были выбраны именно такие лимиты.