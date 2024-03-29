«Ограничить количество»: новая идея властей взбесит мошенников и озадачит добропорядочных россиян

Олег

SIM


Власти РФ рассматривают возможность ввести ограничение на количество сим-карт, которые может купить один человек. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, инициативу выдвинул один из сенаторов — он уже направил письмо в Минцифры с деталями своего предложения. Чиновник считает, что главной причиной всплеска телефонного мошенничества является неограниченное количество сим-карт и номеров телефонов, которыми они могут пользоваться, и обратил внимание на теоретическую возможность массовой регистрации сим-карт на одни и те же паспортные данные.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В связи с этим правительству РФ предлагается запретить резидентам РФ покупать более 50 сим-карт, а нерезидентам — более 10 номеров. Что касается юрлиц, то требования еще строже: не более одной «симки» на человека.

Пока неясно, будет ли лимит пожизненным, или же имеется в виду общее количество активных сим-карт одновременно. Также не разъясняется, из каких соображений были выбраны именно такие лимиты. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Мошенники придумали изощрённую схему — в три этапа все деньги оказываются у них
Представлен новый формат SIM-карт — rSIM
Как защитить свою SIM-карту от мошенников. Собрали 5 способов

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии