Огромное обновление «СберБанк Онлайн» появилось в RuStore, Huawei AppGallery и SmartMarket





Разработчики «Сбера» сообщили о появлении обновлённой версии приложения «СберБанк Онлайн» в различных магазинах приложений, включая RuStore, Huawei AppGallery и SmartMarket. Ранее этот апдейт можно было скачать с сайта банка и установить вручную.



В новой версии «СберБанк Онлайн» был переработан интерфейс и сделан особый акцент на накоплениях денежных средств. Кроме того, уделено внимание наиболее часто используемым возможностям — например, выше других показаны контакты, которым вы обычно отправляете деньги. Взаимодействие с тем или иным человеком теперь сохраняется в чате, благодаря чему стало проще находить информацию о том, кому, когда и сколько вы перевели, для этого не нужно просматривать историю всех операций по карте. Выбирать вид перевода больше не нужно, достаточно ввести номер телефона, счёта или карты, после чего приложение само распознает, куда нужно отправить деньги, и предложит возможные варианты сервиса. В новой вкладке «Накопление» собраны все доступные депозитные и инвестиционные продукты, а в разделе «Научиться и попробовать» можно найти обучающие курсы по инвестициям и прочим вложениям.



В Play Маркете и App Store этого приложения нет, поскольку Google и Apple удалили его из-за того, что «Сбер» находится под санкциями властей США. Владельцы iPhone и iPad могут воспользоваться обновлённой версией «СберБанк Онлайн» в вебе, в нём реализована часть нововведений мобильного приложения.

