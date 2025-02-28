Таксисты задумали бойкот на три дня. У них огромный список недовольств и требований





Таксист и ютуб-блогер с канала «Дим в такси» анонсировал проведение забастовки по всей стране. Он предложил коллегам провести её в течение трёх дней и не выходить на работу с 7 по 9 марта. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дмитрий выдвинул три десятка требований к «Яндекс Такси» и законодателям, ответственным за регулирование рынка пассажироперевозок. Среди этих требований есть как вполне логичные, так и явно утопические, на реализацию которых вряд ли стоит рассчитывать (например, резкое снижение комиссионных отчислений).Требования таксиста:1. Раскрывать полную информацию о заказе.2. Подача автомобиля не более 4 минут, максимальное расстояние 2 км. Далее оплата по тарифу.3. Разрешить в Москве использовать автомобили «Лада Гранта» и «Искра».4. Снизить штрафы для такси на автобусных остановках и платной стоянке. Также уровнять время ожидания клиента и возможность бесплатно находиться на платной стоянке.5. Создать инфраструктуру для такси в местах скопления людей. Обязать предприятия организовывать места для ожидания пассажиров (не менее трёх)6. Снизить время ожидания пассажиров у агрегатора до 4 минут максимально в пределах третьего кольца в Москве, а также на остановках.7. Снизить процент комиссии агрегатора до 10.8. Запретить агрегатору блокировать водителя, передав эти полномочия парку.9. Пересмотреть цены по всей стране, убрать возможность агрегатору делать это самостоятельно. Установить законом, передать полномочия установления цен местным органам власти.10. Развивать конкуренцию на рынке путем создания государственных такси на предприятиях общественного транспорта. Они будут выполнять социальные программы и проекты государства.11. Ликвидировать псевдоконкуренцию внутри «Яндекс Такси» («Убер», «Везёт») Для каждого из тарифов разработать отдельные правила сервиса. Чем дешевле тариф, тем ниже требования к сервису и комфорту.12. Запретить сервису «Яндекс Такси» без согласия водителя передавать заказы других агрегаторов. Если он не хочет возить «Везёт» и «Убер», должно быть право отключить данный агрегатор в приложении и не получать от него заказы.13. На тарифе «межгород» который дешевле эконома на 40%, назначить комиссию агрегатора 5%.14. Ликвидация оферты и пересмотр её совместно с общественными организациями. Закон о такси сделать главным при разработке этого документа.15. Ликвидация рейтинговой системы. Водитель не прислуга. Оценивать его нужно по профессиональным качествам, а не по улыбке.16. Прекратить «натравливать» пассажиров на водителей и снизить конфликтность в салоне путём разъяснения в публичном пространстве прав водителей и пассажиров, а также создания видеороликов для пассажиров, которые думают что пришли в спа-салон на педикюр.17. Признать такси легковым общественным транспортом18. Создать законодательную базу о защите жизни и здоровья водителя такси с поправками в УК РФ.19. Создать процедуру идентификации всех пассажиров такси через «Госуслуги». Раздать каждому свой номер, как при аренде самокатов.20. При фиксации отказа пассажира от оплаты подачи или поездки за наличные обязать агрегатор компенсировать всю сумму в полном объёме.21. Запретить МАДИ в Москве эвакуировать машины на 2 месяца.22. Пересмотреть вечерние цены при поездках за город. Обязательно включать в стоимость дорогу обратно в город.23. Организовать господдержку для самозанятых лицензированных водителей при покупке нового автомобиля.24. Отменить путевые листы и признать правду о переработках и их социальную необходимость.25. Мы хотим экономически обоснованную цену на поездки с учётом стоимости жизни и автозапчастей и машин.26. Запретить «Яндекс Такси» удерживать деньги за неоплаченую поездку по карте 72 часа, сразу компенсировать её, если агрегатор не перевел на наличные автоматически.27. Штрафовать пассажиров за неоплату поездки в такси.28. Запретить агрегатору «Яндекс Такси» делать скидки на поездки за счёт водителя.29. Организовать за счёт «Яндекс Такси» медицинскую реабилитацию водителей, которые отработали с ним более 3 лет в нечеловеческих условиях. Провести диспансеризацию водителей на предмет выявления болезней от переработок и оплатить им лечение.30. Поднять лимит заработка самозанятых.