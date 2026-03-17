Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Оказывается, новый Macbook Neo можно модифицировать — смотрите сами!

Олег

Скриншот из ролика YouTube

Умелец с YouTube увеличил объем накопителя нового бюджетного макбука и заснял процесс на камеру. Об этом написали в 9to5Mac. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, ролик в формате ASMR выпустил блогер DirectorFeng. Ранее он уже пытался заменить накопитель iPhone 17 Pro Max, установив туда 2 ТБ, но получил ошибку — смартфон отказался воспринимать чип из-за несовместимости NAND-памяти. Теперь он решил испытать свои силы с Macbook Neo: взял базовый на 256 Гб и попробовал установить туда 1 ТБ. Спойлер — получилось. 


Скриншот из ролика YouTube

Процесс хоть и не для каждого, но в целом вполне реализуемый. Мастер выпаял чип памяти на 256 Гб, очистил посадочное место на плате и «усадил» туда чип на 1 ТБ. После некоторых манипуляций с DFU макбук загрузился и добросовестно отобразил новый объем накопителя. 


Скриншот из ролика YouTube

В комментах к ролику зрители сообщили, что до DirectorFeng так уже сделал другой мастер Yang Changshun в ходе стрима на YouTube, однако эта запись, к сожалению, недоступна. 
Источник:
9to5Google
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии