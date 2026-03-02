Окончательно обленились: представлен iPad Air M4. Из нового — только цифра







Вслед за iPhone 17e, компания Apple анонсировала планшеты iPad Air на чипе M4. Изменений в них ещё меньше, чем в смартфоне. Вслед за iPhone 17e, компания Apple анонсировала планшеты iPad Air на чипе M4. Изменений в них ещё меньше, чем в смартфоне. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На выбор, как и раньше доступны две модели: на 11 и 13 дюймов. Они сохранили всё те же экраны, камеры, расцветки, обои, порты, датчики, динамики и даже объёмы встроенной памяти, что были и в iPad Air M2/M3. Из нового можно выделить только чипсет M4, 12 ГБ оперативки вместо 8 ГБ и чип Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.Цены остались прежними — от $599 за базовую версию без сотового модуля. В продаже планшеты появятся 11 марта.Разумеется, покупать их нет абсолютно никакого смысла, поскольку даже M1 в планшетах с учётом оптимизации iPadOS хватает с огромным запасом. Видимо, Apple просто нужно было поскорее вывести из продажи оставшиеся чипы M3. Причём инженеры и дизайнеры настолько обленились, что даже новые расцветки и обои за два года не смогли нарисовать.