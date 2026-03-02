Окончательно обленились: представлен iPad Air M4. Из нового — только цифра

Вслед за iPhone 17e, компания Apple анонсировала планшеты iPad Air на чипе M4. Изменений в них ещё меньше, чем в смартфоне.
Цены остались прежними — от $599 за базовую версию без сотового модуля. В продаже планшеты появятся 11 марта.
Разумеется, покупать их нет абсолютно никакого смысла, поскольку даже M1 в планшетах с учётом оптимизации iPadOS хватает с огромным запасом. Видимо, Apple просто нужно было поскорее вывести из продажи оставшиеся чипы M3. Причём инженеры и дизайнеры настолько обленились, что даже новые расцветки и обои за два года не смогли нарисовать.