Софт от компании Microsoft всегда был качественным, а потому очень дорогим. Некоторые люди даже не пытаются узнать цены на Windows и Office, поскольку считают, что они слишком высокие. Это так, но только для тех, кто не в курсе, что существуют интернет-магазины, торгующие OEM-лицензиями софта с большими скидками. Благодаря им мы можем приобретать ключи для активации Windows 10 Pro, Office 2019 Professional и другого ПО Microsoft по вполне доступным ценам. Возможно, вы собираете новый компьютер или просто хотите проапгрейдить старый софт — теперь можно сделать это с минимальными вложениями.
Цены на GoDeal24.com и без того одни из самых низких на рынке, а теперь этот сайт проводит распродажу, на которой любой софт можно приобрести со скидками до 62%. Лицензия на Windows 10 Pro обойдётся вам всего в $7,59, так чего же вы ждёте? Всё, что вам нужно сейчас сделать, — выбрать интересующий вас софт и не забыть применить промокод в процессе оплаты.
Распродажа проводится в ограниченные сроки, так что не упустите возможность приобрести софт Microsoft с большой скидкой.
Дешёвые ключи Windows 10
При покупке ключей для Windows 10 на GoDeal24.com используйте промокод SGO50 для получения скидки 50%. С этим кодом цены на различные редакции Windows 10 станут такими:
- Windows 10 Professional — $7.59
- Windows 10 Home — $8.16
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC — $9.14
Office 2016 и 2019
Хотите приобрести лучшие программы для работы с офисными документами? GoDeal24.com предлагает лицензионные ключи для активации Office 2016 и 2019. По промокоду SGO62 можно получить скидку 62% на эти продукты.
- Office 2016 Professional Plus для 1 ПК — $21.20
- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus в наборе — $24.74
- Windows 10 Home + Office 2016 Pro в наборе — $25.01
- Office 2016 Home and Student для 1 пользователя — $29.91
- Office 2019 Professional Plus для 1 ПК — $29.95
- Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus в наборе — $34.92
- Windows 10 Home + Office 2019 Pro в наборе — $35.00
- Office 2019 Home and Student для 1 пользователя — $31.15
Хочется что-нибудь ещё?
На ключи для других продуктов Microsoft, которые продаются на сайте Microsoft, установлена скидка 55%. Чтобы получить её, укажите при оплате промокод SGO55.
- Office 2019 Home and Business для Mac — $51.51
- Office 2016 Home and Business для Mac — $43.55
- Office 365 Professional Plus Account для 1 устройства на 1 год — $15.57
- Office 365 + Windows 10 Pro — $21.11
- Office 365 + Windows 10 Home — $21.75
Эти предложения доступны в рамках октябрьской флэш-распродажи на GoDeal24.com. Не стоит медлить, ведь распродажа скоротечна и может завершиться досрочно в любой момент. Переходите на сайт GoDeal24.com и покупайте лицензионные ключи для продуктов Microsoft по максимально низким ценам.
GoDeal24.com — один из мировых лидеров по реализации лицензионных ключей. Он осуществляет обслуживание клиентов по всему миру и предоставляет им поддержку круглосуточно и без выходных. Сайт гарантирует, что все реализуемые им ключи подлинные и с использованием их при активации продуктов не возникает никаких проблем. Он предлагает различные способы оплаты, в том числе с защитой платежей, а ключи отправляются по электронной почте в течение нескольких минут после осуществления покупки.
Остались вопросы или нужна помощь?
При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@godeal24.com или в живой чат на сайте GoDeal24.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru