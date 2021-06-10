Энтузиасты создали эмулятор iOS 4 — он называется OldOS и очень точно копирует интерфейс и возможности операционной системы, выпущенной компанией Apple десять лет назад.
Энтузиасты с высочайшей точностью воссоздали дизайн iOS 4 и всех встроенных приложений, в том числе камеры, карт, iTunes и iPod. Также можно изучить системные настройки (но это ни на что не влияет), поменять фон рабочего стола и выполнить некоторые другие действия.
OldOS работает как обычное приложение поверх актуальной версии iOS, поэтому полноценная работа с эмулятором невозможна, ведь у приложений нет доступа к системным функциям и настройкам. Тем не менее с помощью этого эмулятора можно поностальгировать и вспомнить то, какой была iOS десять лет назад — своего рода интерактивное путешествие в прошлое. Приложение написано на Swift.
На появление OldOS в App Store можно не надеяться, компания Apple не пропустит это приложение из-за копирования дизайна её продуктов. Скачать этот эмулятор можно с площадок Testflight и AirPort, где гораздо менее строгие правила модерации, а исходный код проекта выложен на GitHub.
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Уже бы iOS 6 запилили)