Oldubil перестал работать: Steam, PS Store, Xbox Store и Spotify не оплатить

Георгий
Oldubil

Читатели DTF и 4PDA пожаловались на проблемы в работе турецкой платёжной системы. Сообщается, что при попытке оплатить в Steam, PS Store, Xbox Store, Spotify и других сервисах появляется сообщение, что что карта больше не действительна.

Также наличие проблем подтвердили авторы DTF. Пользователи платежной системы рассказали, что трудности с оплатой появились сразу по окончанию технических работ, поэтому можно предположить что проблемы носят временный характер.

Один из пользователей Oldubil сообщил, что в службе поддержки сервиса сообщили, что «все анонимные аккаунты лишены возможности оплачивать что-либо с сегодняшнего дня». Также сообщается, что компания работает над возможностью верификации с помощью заграничных паспортов.

Напомним, Oldubil — турецкий платежный сервис, который россияне использовали для оплаты различных цифровых услуг.
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Источник:
DTF
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Комментарии

+616
pincher
Вовремя я ушел с OlduBil на Ininal… и процента нету на пополнение и намного проще, одним словом красота😉👌👍
26 октября 2023 в 18:29
#
tellurian
+4745
tellurian pincher
Сложно её сделать и пополнять?
26 октября 2023 в 21:51
#
+616
pincher tellurian
Ну я пополняю через binance а так можно также с авито пополнить тоже самое как и OlduBil… Только OlduBil берет процент на пополнение а ininal без проблем пополняется без каких-то процентов. А сделайте её можно по загранпаспорту на российский номер тоже самое как и OlduBil. Просто скачиваешь приложения там тебе всё подробно расскажут приложение на русском
27 октября 2023 в 01:03
#
+616
pincher pincher
Единственное на авито курс более-менее нормальный надо найти… некоторые Задирают слишком высоко а остальные нормальные чуть-чуть больше чем официальный курс единственное надо предупредить что карта ininal так как на неё надо отправлять деньги с комментарием. Сам комментарий это номер счёта без этого просто деньги вернуться отправителю. А так 1 в 1 OlduBil но главное без процентов на пополнение😅😎🤟
27 октября 2023 в 01:10
#
0
Евгений
Добрый день. Ребят подскажите у меня на карте олдубил остались лиры возможно ли их вывести ?
27 октября 2023 в 09:16
#
+616
pincher Евгений
Я их на счет Apple ID кинула к как у меня Турецкий аккаунт… еще можно купить подарочную карту steam себе или другу
27 октября 2023 в 17:25
#
0
Ilya pincher
Подскажите, как купить подарочек карту в стим?
Вчера в 23:13
#
+616
pincher Ilya
Ну во-первых нужен Турецкий аккаунт если покупать с карты OlduBil…
Сегодня в 01:55
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