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Oldubil перестал работать: Steam, PS Store, Xbox Store и Spotify не оплатить
Георгий Лямин —
Читатели DTF и 4PDA пожаловались на проблемы в работе турецкой платёжной системы. Сообщается, что при попытке оплатить в Steam, PS Store, Xbox Store, Spotify и других сервисах появляется сообщение, что что карта больше не действительна.
Также наличие проблем подтвердили авторы DTF. Пользователи платежной системы рассказали, что трудности с оплатой появились сразу по окончанию технических работ, поэтому можно предположить что проблемы носят временный характер.
Один из пользователей Oldubil сообщил, что в службе поддержки сервиса сообщили, что «все анонимные аккаунты лишены возможности оплачивать что-либо с сегодняшнего дня». Также сообщается, что компания работает над возможностью верификации с помощью заграничных паспортов.
Напомним, Oldubil — турецкий платежный сервис, который россияне использовали для оплаты различных цифровых услуг.
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Комментарии
+616
Ну я пополняю через binance а так можно также с авито пополнить тоже самое как и OlduBil… Только OlduBil берет процент на пополнение а ininal без проблем пополняется без каких-то процентов. А сделайте её можно по загранпаспорту на российский номер тоже самое как и OlduBil. Просто скачиваешь приложения там тебе всё подробно расскажут приложение на русском
27 октября 2023 в 01:03
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+616
Единственное на авито курс более-менее нормальный надо найти… некоторые Задирают слишком высоко а остальные нормальные чуть-чуть больше чем официальный курс единственное надо предупредить что карта ininal так как на неё надо отправлять деньги с комментарием. Сам комментарий это номер счёта без этого просто деньги вернуться отправителю. А так 1 в 1 OlduBil но главное без процентов на пополнение😅😎🤟
27 октября 2023 в 01:10
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+616