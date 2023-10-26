Oldubil перестал работать: Steam, PS Store, Xbox Store и Spotify не оплатить

Читатели DTF и 4PDA пожаловались на проблемы в работе турецкой платёжной системы. Сообщается, что при попытке оплатить в Steam, PS Store, Xbox Store, Spotify и других сервисах появляется сообщение, что что карта больше не действительна.Также наличие проблем подтвердили авторы DTF. Пользователи платежной системы рассказали, что трудности с оплатой появились сразу по окончанию технических работ, поэтому можно предположить что проблемы носят временный характер.Один из пользователей Oldubil сообщил, что в службе поддержки сервиса сообщили, что «все анонимные аккаунты лишены возможности оплачивать что-либо с сегодняшнего дня». Также сообщается, что компания работает над возможностью верификации с помощью заграничных паспортов.Напомним, Oldubil — турецкий платежный сервис, который россияне использовали для оплаты различных цифровых услуг.