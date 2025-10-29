Top.Mail.Ru

OLED торжественно приходит во множество новинок Apple. Потерпите с покупкой!

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple начинает большой переход с IPS на OLED в дисплеях своих устройств. Об этом пишет Engadget.

Согласно источнику, со следующего года компания начнет устанавливать в свои планшеты и бюджетные макбуки матрицу OLED вместо нынешней IPS. Сейчас такие дисплеи стоят в iPhone, Apple Watch и iPad Pro.

Марк Гурман уверен, что первым станет iPad mini — он выйдет в 2026 году уже с новым экраном. Далее новую матрицу получат iPad Air и Macbook Air. Таким образом Apple собирается стимулировать продажи своих планшетов и ноутбуков.

Правда, есть и минус — устройства с OLED могут подорожать. Например, ценник iPad mini 2026 может увеличиться на $100. Если другие инсайды окажутся правдой, то макбук с сенсорным OLED-дисплеем может подорожать еще более значительно. 

Источник:
Engadget
