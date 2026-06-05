Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах

Ольга Бузова пополнила лайнап VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге она выступит на Синей сцене во второй день фестиваля, 5 июля, а Нижнем Новгороде мероприятие с её участием пройдёт 11 июля.Бузова не пропустила ни одного VK Fest в родном Петербурге. В 2015 и 2016 году она участвовала как блогер и инфлюенсер, а в 2017 году дебютировала на фестивале как певица и исполнила хиты «Под звуки поцелуев», «Привыкаю» и «Мало половин». В 2018 году её выступление стало одним из главных событий Синей сцены, а в 2022 году она в эффектном костюме с тигровым принтом открыла VK Fest в Москве.7 июня VK Fest пройдёт в Казани у Центра семьи «Казан» ― гостей ждут выступления FEDUK, Zivert, Клавы Коки, Доры, Татьяны Куртуковой, группы «Сироткин» и других звёзд. Затем фестиваль поедет в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москву (18–19 июля). Билеты доступны на сайте vkfest.ru.