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Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах

Александр



Ольга Бузова пополнила лайнап VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге она выступит на Синей сцене во второй день фестиваля, 5 июля, а Нижнем Новгороде мероприятие с её участием пройдёт 11 июля.

Бузова не пропустила ни одного VK Fest в родном Петербурге. В 2015 и 2016 году она участвовала как блогер и инфлюенсер, а в 2017 году дебютировала на фестивале как певица и исполнила хиты «Под звуки поцелуев», «Привыкаю» и «Мало половин». В 2018 году её выступление стало одним из главных событий Синей сцены, а в 2022 году она в эффектном костюме с тигровым принтом открыла VK Fest в Москве.

7 июня VK Fest пройдёт в Казани у Центра семьи «Казан» ― гостей ждут выступления FEDUK, Zivert, Клавы Коки, Доры, Татьяны Куртуковой, группы «Сироткин» и других звёзд. Затем фестиваль поедет в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москву (18–19 июля). Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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Комментарии (2)

Вася Вотафаков
+6568
Вася Вотафаков
Пусть только рот с мылом помоет….
час назад в 13:42
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Yuri Konst
+17
Yuri Konst
Нечто, которое мы заслужили...
час назад в 13:51
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