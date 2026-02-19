Top.Mail.Ru

Олимпийский позор Samsung: российских атлетов оставили без Galaxy. Зато билайн им подарит iPhone

Фархад



Во время зимних Олимпийских игр 2026 года спортсмены из России и Беларуси, выступающие в нейтральном статусе, не получили стандартные спонсорские смартфоны от Samsung.

Вместо не самых дорогих раскладушек Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, атлетам вручили лишь базовые наборы гигиены — шампунь с зубной пастой. Иронично, что за такую дискриминацию бренду придётся очень долго отмываться. Всего к участию в Олимпиаде-2026 были допущены 13 российских и 7 белорусских атлетов в нейтральном статусе. Иными словами, компания оценила свой авторитет на нашем рынке всего в 20 телефонов.

На фоне всей этой ситуации российский оператор связи билайн заявил о готовности подарить каждому участнику сборной России по iPhone 17 Pro. Компания уже обратилась в Олимпийский комитет России для организации контакта со спортсменами.
Комментарии