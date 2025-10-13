Она светится: в iOS 26.1 появилась новая иконка приложения Apple TV







Только сегодня Apple объявила о ребрендинге сервиса Apple TV+, а уже через пару часов добавила в бету новый значок приложения Apple TV. Только сегодня Apple объявила о ребрендинге сервиса Apple TV+, а уже через пару часов добавила в бету новый значок приложения Apple TV. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания заявила, что ребрендинг стал частью «яркой новой идентичности», не раскрывая дополнительных подробностей. Теперь мы можем увидеть первые изменения, которые ожидают нас. В iOS 26.1 и tvOS 26.1 приложение Apple TV получило обновлённую иконку в стиле Liquid Glass и ярким градиентом.Новая версия иконки больше похожа на редизайн Siri с точки зрения использования нескольких цветов. Возможно, Apple так готовит нас к релизу новой ТВ-приставки, которая сможет тянуть даже консольные игры.