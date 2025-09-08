One more thing? Apple покажет iPad Pro M5 на презентации iPhone 17

Портал 9to5Mac поделился интересным прогнозом относительно завтрашней презентации Apple. Инсайдеры ждут внезапного анонса iPad Pro с чипами M5.

Издание ссылается на свой источник, который предоставил подробности об 11- и 13-дюймовых моделях iPad Pro с чипом M5. В частности, он указал на две причины, по которым Apple представит обновлённые топовые планшеты. Во-первых, 9 сентября исполняется ровно 10 лет с момента выхода первого iPad Pro. Во-вторых, релиз iPadOS 26 — самого масштабного апгрейда операционки для планшетов.

Исходя из этого, журналисты склоняются к такому мнению, что 9 сентября 2025 — идеальный день для выпуска новых iPad Pro.

Насколько эти слухи близки к реальности, мы узнаем уже завтра.
