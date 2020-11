Чего еще можно ждать







Сегодня Apple объявила о третьем осеннем мероприятии под названием «Еще кое-что» (One more thing). Оно состоится 10 ноября в 21:00 по МСК и пройдет в формате онлайн.Apple уже анонсировала четвертое поколение iPad Air, Apple Watch SE и Series 6, а также модельный ряд смартфонов iPhone 12. Ожидается, что на следующем мероприятии компания представит первые компьютеры Mac на базе процессоров собственной разработки Silicon.Apple обещала, что первый Mac с чипом на базе Arm появится до конца 2020 года, и похоже, что ноябрьское мероприятие будет посвящен именно этому устройству.Купертиновцы впервые объявили о своей работе над чипами Silicon еще в июне, и с тех пор мы о них мало что слышали. Эти процессоры аналогичны чипам A-серии, используемым в iPhone и iPad. Они разрабатываются силами Apple и изготавливаются на мощностях TSMC.Чипы Apple Silicon обеспечат улучшенную производительность и энергоэффективность, а также более глубокую интеграцию между оборудованием и программным обеспечением, позволяя использовать универсальные приложения, которые смогут работать на всех устройствах компании.Пока неизвестно какой Mac первым получит процессор Silicon. Некоторые слухи указывают, что Apple работает над новым MacBook Air и 12-дюймовым MacBook, поэтому линейка самых недорогих компьютеров может увидеть обновление первыми. Также это могут быть 14-дюймовый MacBook и 24-дюймовый iMac.Это мероприятие, скорее всего, будет проводиться в первую очередь для анонса первого Mac на базе процессора Silicon, но на горизонте есть еще некоторые продукты, запуск которых может случиться на ноябрьском мероприятии.Apple разрабатывает топовые накладные наушники, которые станут частью модельного ряда AirPods. По слухам, их стоимость составит 349 долларов, у них будет активное шумоподавление и ретро-дизайн.Изначально предполагалось, что AirPods Studio представят до конца года, но недавно издание Bloomberg сообщило, что возникли проблемы с их разработкой, поэтому сейчас неясно, стоит ли ждать анонс наушников на презентации One more thing.AirTags — еще один ожидаемый продукт Apple. Это специальные трекеры, которые позволят отслеживать местоположение различных предметов, таких как кошельки или связки ключей. Они будут работать в приложении «Локатор». Есть вероятность, что компания отложит их анонс до следующего года.