One UI 6.1 получит ультимативную «фишку» вместе с Samsung Galaxy S24

Артем
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С новой прошивкой найти потерянный или украденный смартфон можно будет без подключения к сети.

Об этом сообщает инсайдер Ice Universe. Судя по описанию смартфон помогут найти другие устройства серии Galaxy, находящиеся рядом. Более подробной информации автор не предоставил, но подкрепил пост снимком смартфона с запущенной функцией.

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Информация вполне может оказаться правдой, так как инсайдер держит связь с источниками в отделе исследований и разработок Samsung. Так Ice Universe раньше всех предсказал популярность экранов-водопадов, а также раскрыл дизайн челки в iPhone X, внешний вид iPhone 14 и 200 МП датчике изображения Samsung.
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Источник:
Viebo
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Комментарии

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ubivec78
оно ж как бы уже есть.
16 декабря 2023 в 19:26
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