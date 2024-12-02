One UI 7 лишится удобнейшей функции смартфонов Samsung

Артем


Изменения прописаны мелким шрифтом на сайте вендора.

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Речь идет о фирменной функции Samsung DeX, что позволяла быстро и удобно взаимодействовать между ПК на Windows и мобильными устройствами для трансляции экрана и обмена файлами. Судя по всему, компания намерена отказаться от ее поддержки с выпуском прошивки One UI 7, о чем сообщила на своем официальном сайте.



В дальнейшем компания рекомендует сопрягать устройства через Windows-приложение «Связь с телефоном». На данный момент компания не прокомментировала причины прекращения поддержки Samsung DeX.
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Источник:
Samsung
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Комментарии

YABLOKOFON
+345
YABLOKOFON
Потому что никому нафиг не вперлось превращать смарт в недокомп одна из тех функций которые пользователи андроида хвалились но 99% ей не пользовалась зато если эппл сделает айфон с макос в ту же минуту напишут, а это было у Самсунга опять скомуниздил бла бла
час назад в 11:40
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