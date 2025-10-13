One UI 8.0 начала приходить на старые и недорогие смартфоны Samsung Galaxy

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Пользователи нескольких бюджетных моделей Galaxy сообщили, что начали получать обновление One UI 8.0. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы писали, какие устройства уже получили апдейт на базе Android 16. На этой неделе его стали получать владельцы еще нескольких моделей Galaxy:

  • Galaxy A33 5G (хххGYI3)
  • Galaxy A35 (хххCYI8)
  • Galaxy A53 5G (хххGYI2)
  • Galaxy A54 (хххEYI4)
  • Galaxy M15 5G (хххGYI6)
  • Galaxy M34 (хххEY18)
  • Galaxy M35 (хххGY18)
  • Galaxy M53 (хххGYI4)
  • Galaxy Xcover 7 Pro (хххBYI6).

Все перечисленные устройства уже получили One UI 8 в Южной Корее и началось распространение за ее пределами. В ближайшие дни данные модели должны обновиться по всему миру. 

