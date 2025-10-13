One UI 8.0 начала приходить на старые и недорогие смартфоны Samsung Galaxy

Фото: UnsplashРанее мы писали, какие устройства уже получили апдейт на базе Android 16. На этой неделе его стали получать владельцы еще нескольких моделей Galaxy:
Пользователи нескольких бюджетных моделей Galaxy сообщили, что начали получать обновление One UI 8.0. Об этом пишет SamMobile.
- Galaxy A33 5G (хххGYI3)
- Galaxy A35 (хххCYI8)
- Galaxy A53 5G (хххGYI2)
- Galaxy A54 (хххEYI4)
- Galaxy M15 5G (хххGYI6)
- Galaxy M34 (хххEY18)
- Galaxy M35 (хххGY18)
- Galaxy M53 (хххGYI4)
- Galaxy Xcover 7 Pro (хххBYI6).
Все перечисленные устройства уже получили One UI 8 в Южной Корее и началось распространение за ее пределами. В ближайшие дни данные модели должны обновиться по всему миру.