One UI 9.0 усложняет перезагрузку смартфона Galaxy. Зачем?

Компания Samsung внедряет дополнительный этап аутентификации для функции выключения устройств под управлением свежей One UI. Об этом пишет SammyFans.Согласно источнику, энтузиасты нашли в первой бет-версии One UI 9 на базе Android 17 нововведение — для выключения или перезагрузки смартфона придется ввести код-пароль, чтобы подтвердить свою личность. При этом сама панель управления питанием никак не защищена — она появляется на экране при удержании кнопки Power, а необходимость ввести код возникает при выборе опции «Выключить» или «Перезагрузить». Чтобы вернуться обратно на рабочий стол, вам тоже придется ввести код-пароль.Очевидно, что нововведение направлено на борьбу с телефонными кражами. Если кто-то украдет или найдет ваш смартфон, он должен оставаться включенным, чтобы его можно было отследить по встроенным системам локации. Кажется, в современном мире такой уровень защиты должен быть на всех устройствах по умолчанию.