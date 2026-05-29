Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

One UI 9.0 усложняет перезагрузку смартфона Galaxy. Зачем?

Олег


Компания Samsung внедряет дополнительный этап аутентификации для функции выключения устройств под управлением свежей One UI. Об этом пишет SammyFans. 

Согласно источнику, энтузиасты нашли в первой бет-версии One UI 9 на базе Android 17 нововведение — для выключения или перезагрузки смартфона придется ввести код-пароль, чтобы подтвердить свою личность. При этом сама панель управления питанием никак не защищена — она появляется на экране при удержании кнопки Power, а необходимость ввести код возникает при выборе опции «Выключить» или «Перезагрузить». Чтобы вернуться обратно на рабочий стол, вам тоже придется ввести код-пароль. 

Очевидно, что нововведение направлено на борьбу с телефонными кражами. Если кто-то украдет или найдет ваш смартфон, он должен оставаться включенным, чтобы его можно было отследить по встроенным системам локации. Кажется, в современном мире такой уровень защиты должен быть на всех устройствах по умолчанию. 
0
Источник:
SammyFans
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Samsung тихо раздает старым и новым устройствам суперполезную опцию камеры. Как ее найти и включить
Прокачайте док-панель в своём Samsung Galaxy. Вот как увеличить количество избранных приложений в One UI 8.5
Названы 46 устройств Samsung, которые получают One UI 8.5 прямо сейчас

Рекомендации

Рекомендации

Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN
Вышли обновления iOS 26.3.1 и macOS Tahoe 26.3.1. Что нового?
Стоимость поездок на такси резко упадет благодаря новому закону РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+271
Gabriel
Современный смартфон остается включенным даже если он выключен.
Пока внутри устройства находится дееспособный АКБ оно работает и передает информацию.
37 минут назад
#

Читайте также