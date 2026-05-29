One UI 9.0 усложняет перезагрузку смартфона Galaxy. Зачем?
Компания Samsung внедряет дополнительный этап аутентификации для функции выключения устройств под управлением свежей One UI. Об этом пишет SammyFans.
Согласно источнику, энтузиасты нашли в первой бет-версии One UI 9 на базе Android 17 нововведение — для выключения или перезагрузки смартфона придется ввести код-пароль, чтобы подтвердить свою личность. При этом сама панель управления питанием никак не защищена — она появляется на экране при удержании кнопки Power, а необходимость ввести код возникает при выборе опции «Выключить» или «Перезагрузить». Чтобы вернуться обратно на рабочий стол, вам тоже придется ввести код-пароль.
Очевидно, что нововведение направлено на борьбу с телефонными кражами. Если кто-то украдет или найдет ваш смартфон, он должен оставаться включенным, чтобы его можно было отследить по встроенным системам локации. Кажется, в современном мире такой уровень защиты должен быть на всех устройствах по умолчанию.
