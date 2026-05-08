One UI 9 принесет совершенно новое полезное приложение на смартфоны Galaxy

Компания Samsung разрабатывает новую утилиту, которая будет предустанавливаться в нативную оболочку бренда и помогать водителям. Об этом пишет Android Headlines.

Согласно источнику, энтузиасты разобрали закрытую тестовую сборку One UI 9, которая утекла в сеть, и нашли там новое приложение Driving Insights. Оно основано на искуственном интеллекте и предназначено для улучшения водительских навыков владельцев смартфонов Galaxy.Driving Insights будет использовать ИИ для предоставления информации о привычках вождения пользователя и предлагать еженедельные персонализированные сводки, которые будут отображаться в разделе Now Brief. Строки в коде приложения указывают на то, что оно может отслеживать скорость разгона и резкость поворотов.«На этой неделе вы водили в оборонительном стиле. Спокойно и осторожно — продолжайте в том же духе!» / «На этой неделе ваше вождение было динамичным. Старайтесь поддерживать скорость и плавность рулевого управления для стабильности», — примерно такими могут быть оповещения от One UI.Если пользователь отправляется в дальнюю дорогу, утилита может предупредить его не засыпать за рулем и делать перерывы в пути. Также водитель сможет просмотреть историю поездок и их оценок. One UI 9 ожидается в этом году, сначала на складных смартфонах, а позже на других моделях.