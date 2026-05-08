Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

One UI 9 принесет совершенно новое полезное приложение на смартфоны Galaxy

Олег


Компания Samsung разрабатывает новую утилиту, которая будет предустанавливаться в нативную оболочку бренда и помогать водителям. Об этом пишет Android Headlines. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, энтузиасты разобрали закрытую тестовую сборку One UI 9, которая утекла в сеть, и нашли там новое приложение Driving Insights. Оно основано на искуственном интеллекте и предназначено для улучшения водительских навыков владельцев смартфонов Galaxy. 

Driving Insights будет использовать ИИ для предоставления информации о привычках вождения пользователя и предлагать еженедельные персонализированные сводки, которые будут отображаться в разделе Now Brief. Строки в коде приложения указывают на то, что оно может отслеживать скорость разгона и резкость поворотов. 

«На этой неделе вы водили в оборонительном стиле. Спокойно и осторожно — продолжайте в том же духе!» / «На этой неделе ваше вождение было динамичным. Старайтесь поддерживать скорость и плавность рулевого управления для стабильности», — примерно такими могут быть оповещения от One UI. 

Если пользователь отправляется в дальнюю дорогу, утилита может предупредить его не засыпать за рулем и делать перерывы в пути. Также водитель сможет просмотреть историю поездок и их оценок. One UI 9 ожидается в этом году, сначала на складных смартфонах, а позже на других моделях. 
0
Источник:
Android Headlines
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Эти смартфоны Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений
Все Samsung Galaxy умеют оживлять экран блокировки. Как встроить погоду прямо в обои
Смартфоны Samsung Galaxy начали получать One UI 8.5 — список моделей

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также