One UI 9 приносит на Galaxy функции камеры, которые захочет буквально каждый

Горизонтальная фиксация в видео. Это продвинутый аналог стабилизации, который сохраняет ровный горизонт независимо от наклонов смартфона. Изначально эту технологию создавали для линейки Galaxy S26, но теперь её перенесут и на S25.

Это продвинутый аналог стабилизации, который сохраняет ровный горизонт независимо от наклонов смартфона. Изначально эту технологию создавали для линейки Galaxy S26, но теперь её перенесут и на S25. My FanCam. Улучшенное автоматическое кадрирование, которое умеет непрерывно удерживать движущийся объект в фокусе.

Samsung добавила в One UI 9 Beta несколько нововведений для съемки. Об этом пишет SammyFans.Согласно источнику, в утечке внутренней тестовой прошивки One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S25 обнаружены несколько крутых фишек для фото- и видеосъемки, которых изначально для них не планировалось. Вот они:Кроме того, разработчики добавят функцию экстренной блокировки (Secure Lock) для мгновенной защиты телефона физическими кнопками или через шторку, обновленного голосового ассистента Bixby на базе новой ИИ-модели, а также удобный раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках для быстрой диагностики устройства.