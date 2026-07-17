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One UI 9 приносит на Galaxy функции камеры, которые захочет буквально каждый

Олег


Samsung добавила в One UI 9 Beta несколько нововведений для съемки. Об этом пишет SammyFans. 

Согласно источнику, в утечке внутренней тестовой прошивки One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy S25 обнаружены несколько крутых фишек для фото- и видеосъемки, которых изначально для них не планировалось. Вот они: 

  • Горизонтальная фиксация в видео. Это продвинутый аналог стабилизации, который сохраняет ровный горизонт независимо от наклонов смартфона. Изначально эту технологию создавали для линейки Galaxy S26, но теперь её перенесут и на S25.
  • My FanCam. Улучшенное автоматическое кадрирование, которое умеет непрерывно удерживать движущийся объект в фокусе.

Кроме того, разработчики добавят функцию экстренной блокировки (Secure Lock) для мгновенной защиты телефона физическими кнопками или через шторку, обновленного голосового ассистента Bixby на базе новой ИИ-модели, а также удобный раздел «Гарантия и обслуживание» в настройках для быстрой диагностики устройства. 
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Источник:
SammyFans
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Комментарии (1)

Aspard
+769
Aspard
Еще б камеру они до уровня китайцев дотянули, из года в год мыльное и шумное нечто, без улучшений, оболочка прекрасная, но вот камера и автономность это огромный провал.
Сегодня в 13:05
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