OnePlus и realme объединились и полностью поменяли стратегию выпуска смартфонов

Китайская компания OPPO объявила о реорганизации и создании нового подразделения, которое объединит её суббренды OnePlus и realme. В соответствии с внутренним заявлением OPPO, создаётся «суббрендовый центр» (также называемый «субпродуктовым центром»), который будет координировать ключевые бизнес-процессы обоих брендов. Глобальные и внутренние подразделения OnePlus и realme объединятся в единую структуру, включая маркетинг, сервисное обслуживание, разработку и исследования. Сами бренды при этом сохранят свои идентичности и независимые названия в составе компании.

По одной версии, главой созданного подразделения стал Ли Бинчжун (Ли Бинджонг) — основатель и генеральный директор realme. По другим данным, продуктовый центр возглавит Ли Цзе, президент OnePlus в Китае, который будет отчитываться перед Питом Лау, основателем OnePlus и топ-менеджером OPPO. Маркетинговые и сервисные операции обоих брендов будут объединены и переданы под руководство бывшего маркетингового директора realme Сюй Ци. Команда исследований и разработок realme полностью интегрируется в структуру OPPO, а её отделы изображения, аппаратного обеспечения и другие станут частью соответствующих подразделений материнской компании.Эта реорганизация происходит на фоне стагнации мирового рынка смартфонов и роста затрат — OPPO вынуждена консолидировать ресурсы для снижения издержек и устранения внутренней конкуренции между своими суббрендами. В начале 2026 года realme вернулся под крыло OPPO в качестве суббренда, а с 1 апреля его сервисное обслуживание в Китае перешло в сеть OPPO. Слухи о возможном закрытии OnePlus и уходе этого бренда с западных рынков ходили несколько месяцев, но компания их опровергала. Теперь же, под новой структурой, OnePlus сосредоточится на китайском рынке, в то время как realme продолжит экспансию на глобальном уровне. Подробной информации об изменении в позиционировании брендов пока не поступало.