OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных

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В сети появляются жалобы на обновление OneUI 6 от Samsung. Подробности собрали в Gizmochina.



Согласно источнику, пользователи смартфонов Samsung Galaxy столкнулись со странным багом после установки OneUI 6.0 на базе Android 14. Они жалуются, что обновленный девайс отказывается реагировать на нажатия на рабочем столе: ни один элемент хоумскрина не работает, боковая панель тоже не дает запускать приложения.







Судя по всему, проблема связана с неудачным выпуском OneUI Home Launcher с номером версии 15.0.05.005, который входит в сборку OneUI 6.0. Источник сообщает, что чаще всего на глюк жалуются пользователи бета-версий OneUI 6.0 и рекомендует как можно скорее установить самую свежую сборку. Если же релиз для вашего смартфона еще не вышел, то придется потерпеть, так как другого способа исправить баг с хоумскрином пока нет.