OneUI 6.0 подарит совершенно новые ощущения владельцам Samsung Galaxy

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

В грядущем апдейте OneUI 6 появятся совершенно новые анимации. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, уже со второй бета-версии OneUI 6.0 тестировщики смогут увидеть новые анимации и переходы интерфейса. Здесь инженеры достигают двух целей: исправляют баги и проблемы с интерфейсом в первой бета-версии, а также заметно освежают ОС.

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Анимации и переходы в ОС крайне важны для восприятия, так как именно они, вкупе с отзывчивостью системы, формируют впечатление о девайсе. Пользователи iOS до сих пор уверены, что анимация в iPhone гораздо более «богатая», чем в Android, и именно благодаря ей отсутствие 90 или 120 Гц в базовых моделях почти не замечается.

Первыми свежую бета-версию получат владельцы линейки Galaxy S23. Полноценный релиз для всех ожидается к концу 2023 года.

Ранее в OneUI 6.0 также были внесены большие изменения в раздел быстрых настроек. 

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Источник:
SamMobile
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