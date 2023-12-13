OneUI 6.0 порадовала владельцев Samsung Galaxy уникальной опцией. Пользователи айфонов завидуют!



В свежей оболочке для Android от Samsung стало удобнее использовать режим модема. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о возможности создания одноразовых паролей для личной точки доступа. Когда вы раздаете интернет со своего смартфона Samsung Galaxy, подключаемому пользователю нужно сообщить код доступа. Если человек незнакомый, то пароль потом приходится менять, чтобы не допустить несанкционированного подключения в общественном месте.







Теперь всё стало проще. В OneUI 6 генерируется одноразовый пароль в дополнение к основному, а значит вы можете предоставить незнакомцу именно его. Когда сеанс раздачи завершится, человек не сможет подключиться к вашему смартфону повторно. Это крайне полезная опция, которую не предлагают конкурирующие бренды смартфонов, в том числе и Apple с её iOS.