OneUI 6.0 порадовала владельцев Samsung Galaxy уникальной опцией. Пользователи айфонов завидуют!

Олег

Фото: Samsung


В свежей оболочке для Android от Samsung стало удобнее использовать режим модема. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о возможности создания одноразовых паролей для личной точки доступа. Когда вы раздаете интернет со своего смартфона Samsung Galaxy, подключаемому пользователю нужно сообщить код доступа. Если человек незнакомый, то пароль потом приходится менять, чтобы не допустить несанкционированного подключения в общественном месте.

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Теперь всё стало проще. В OneUI 6 генерируется одноразовый пароль в дополнение к основному, а значит вы можете предоставить незнакомцу именно его. Когда сеанс раздачи завершится, человек не сможет подключиться к вашему смартфону повторно. Это крайне полезная опция, которую не предлагают конкурирующие бренды смартфонов, в том числе и Apple с её iOS. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

lazex
0
lazex
Даже не знаю, как прокомментировать такую "крайнюю полезность". Не проще одноразово поставить для такого случая условный 12345678, а потом сменить его на обычный?
Сегодня в 11:25
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stasengels
+17
stasengels
Мелочь
2 часа назад в 13:26
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+148
antonchik55
Завидуем, завидуем. Пора продавать iPhone, короче
2 часа назад в 13:41
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tellurian
+4721
tellurian
Кто-то раздает интернет не знакомым пользователям? Каике добрые люди.
час назад в 14:54
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