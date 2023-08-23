OneUI 6.0 порадует всех владельцев Samsung Galaxy полезнейшим нововведением

Олег

OneUI 6

Фото: SamMobile

В OneUI 6.0 появилась новая настройка вибрации. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, свежая бета-версия OneUI 6 на базе Android 14 получила очень приятную настройку. Теперь пользователь сможет выбрать новый шаблон вибрации для разных типов уведомлений.

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В OneUI 6 будет доступна опция «Синхронизировать со звуком уведомления» — с ней вибрация будет срабатывать в такт мелодии звонка или звуку входящего сообщения. Синхронизация будет проходить автоматически, система сама распознает мелодию и подстроит вибро под нее.

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Сейчас бета-тестирование OneUI 6.0 доступно лишь на нескольких флагманских моделях смартфонов Galaxy. Релизная версия прошивки должна выйти для всех до конца текущего года. 

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Источник:
SamMobile
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