OneUI 6.0 порадует всех владельцев Samsung Galaxy полезнейшим нововведением

Фото: SamMobile



В OneUI 6.0 появилась новая настройка вибрации. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, свежая бета-версия OneUI 6 на базе Android 14 получила очень приятную настройку. Теперь пользователь сможет выбрать новый шаблон вибрации для разных типов уведомлений.





В OneUI 6 будет доступна опция «Синхронизировать со звуком уведомления» — с ней вибрация будет срабатывать в такт мелодии звонка или звуку входящего сообщения. Синхронизация будет проходить автоматически, система сама распознает мелодию и подстроит вибро под нее.Сейчас бета-тестирование OneUI 6.0 доступно лишь на нескольких флагманских моделях смартфонов Galaxy. Релизная версия прошивки должна выйти для всех до конца текущего года.