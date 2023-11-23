Странный глюк раздражает владельцев Samsung Galaxy, установивших OneUI 6.0

Фото: Samsung



Пользователи смартфонов Galaxy жалуются на странный баг OneUI 6 после обновления. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, новая прошивка OneUI 6.0 на базе Android 14 принесла на некоторые совместимые смартфоны Galaxy проблему с отображением цветов на дисплее. Периодически во время работы с девайсом весь его экран на пару секунд приобретает фиолетовый оттенок, а потом вновь возвращается в норму.







Пока неясно, какое количество устройств затронул этот баг — зависимости от модели смартфона, его возраста или установленных приложений не выявлено.