OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy, которые уже её установили

Олег

S23
Фото: SamMobile

Пользователи смартфонов Galaxy по всему миру жалуются на релизную версию OneUI 6.0. Об этом пишет SamMobile.

Мы уже писали, что OneUI 6 на базе Android 14 начала распространяться на смартфоны Samsung линейки Galaxy S23. Первые пользователи новой оболочки оказались недовольны тем, как она работает: говорят, что релиз гораздо более глючный, чем бета-версия.

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Во время тестирования OmeUI 6 пользователи радовались быстрой и плавной работе системы. Однако после её релиза в X-Twitter и других соцсетях появляется всё больше жалоб на тормоза, лаги, слайд-шоу системных анимаций и другие проблемы OneUI 6.0.

Больше всего пользователи негодуют от того факта, что релизная система глючит там, где отлично работала в статусе беты. По сути, Samsung сломала то, что уже было хорошо сделано.

Поскольку Galaxy S23 является самым свежим смартфнов Samsung с флагманскими характеристиками, то проблема явно не в «железе». Компания пока не комментировала жалобы пользователей. 

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Источник:
SamMobile
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