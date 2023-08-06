OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Фото: Phone Arena



Компания Samsung тестирует новую анимацию локскрина для будущей прошивки OneUI 6.0 на базе Android 14. Об этом пишет Phone Arena.



Ранее мы



Компания Samsung тестирует новую анимацию локскрина для будущей прошивки OneUI 6.0 на базе Android 14. Об этом пишет Phone Arena.Ранее мы публиковали список смартфонов Galaxy , которые получат OneUI 6.0 и Android 14. Однако не все будут рады апдейту: разработчики обнаружили новое приложение блокировки экрана Samsung Good Lock, которое поражает своими лагами.



Несколько разработчиков-программистов, а также инсайдер Ice Universe жалуются в сети на качество исполнения Samsung Good Lock. Анимация «просто ужасна», она «прерывистая и запаздывающая», а Ice Universe описал это так:





«Эти анимации соответствуют обычному стилю Samsung: заикание, рывки, отсутствие плавности, линейность и отставание».







Проблема состоит не только в самих анимациях, но и в содержании Samsung Good Lock; девелоперы говорят, что дизайн нового локскрина очень плох, как и дополнительные шрифты.



Обычно новая версия OneUI сначала распространяется на самые свежие флагманы Galaxy, а потом приходит на более старые устройства. Поскольку в списке ожидания апдейта присутствуют модели А-серии, пока неясно, насколько плохо будет отрабатывать анимация на их среднебюджетном железе. Хотя есть шанс, что Samsung успеет всё поправить.