OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Олег

OneUI 6

Фото: Phone Arena

Компания Samsung тестирует новую анимацию локскрина для будущей прошивки OneUI 6.0 на базе Android 14. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее мы публиковали список смартфонов Galaxy, которые получат OneUI 6.0 и Android 14. Однако не все будут рады апдейту: разработчики обнаружили новое приложение блокировки экрана Samsung Good Lock, которое поражает своими лагами.

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Несколько разработчиков-программистов, а также инсайдер Ice Universe жалуются в сети на качество исполнения Samsung Good Lock. Анимация «просто ужасна», она «прерывистая и запаздывающая», а Ice Universe описал это так:

«Эти анимации соответствуют обычному стилю Samsung: заикание, рывки, отсутствие плавности, линейность и отставание». 



Проблема состоит не только в самих анимациях, но и в содержании Samsung Good Lock; девелоперы говорят, что дизайн нового локскрина очень плох, как и дополнительные шрифты.

Обычно новая версия OneUI сначала распространяется на самые свежие флагманы Galaxy, а потом приходит на более старые устройства. Поскольку в списке ожидания апдейта присутствуют модели А-серии, пока неясно, насколько плохо будет отрабатывать анимация на их среднебюджетном железе. Хотя есть шанс, что Samsung успеет всё поправить.  

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+4734
Carter_Mayers
Так обосрали Самсунг. Да проблема тут не в конкретном производителе, а скорее в самой операционке. Если судить по тем же Android-приставкам, тормозить и лагать спустя несколько дней начинают все и без исключения. (Есть в наличии 3 штуки и нет ни одной дешевле восьмёрки и все имеют сертификацию от Гугла). То бишь дело не в цене, сертификации и производителе вовсе. Тормозит и лагает спустя время, даже топовый Shield. Естественно, при просмотре фильма или торрента это дико бесит и трата времени на очистку кеша и перезагрузки, тоже не добавляет комфорта пользователям.
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