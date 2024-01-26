OneUI позволяет редактировать фото так же быстро, как на iPhone. Показываем секретную кнопку

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung встроила в свою оболочку полезную опцию для работы с фотографиями, которая уже довольно давно присутствует в iOS. О ней пишет Guiding Tech.

Речь идет о переносе правок между снимками. В интерфейс приложения «Фото» в iOS 16 инженеры Apple добавили новую кнопку, позволяющую скопировать все примененные к изображению правки, фильтры и корректировки, после чего наложить это на другое фото одним нажатием. Теперь аналогичная опция есть и у владельцев Samsung Galaxy.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, обновите свой Galaxy до OneUI 6.0 (для некоторых моделей — до OneUI 5.1). После этого можете открыть любое изображение во встроенной «Галерее», отредактировать её, после чего нажать «три точки» и выбрать «Скопировать правки». Далее просто откройте любой другой снимок, нажмите «три точки» и выберите «Вставить правки». Готово! 

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Источник:
Guiding Tech
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Комментарии

+14
MEDUSAinc
Интересно а что есть в Samsung того чего нету в iPhone и iOS ?
Вторичное устройство
Вторичная система !
час назад в 23:44
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