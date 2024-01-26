OneUI позволяет редактировать фото так же быстро, как на iPhone. Показываем секретную кнопку

Фото: SamMobile



Компания Samsung встроила в свою оболочку полезную опцию для работы с фотографиями, которая уже довольно давно присутствует в iOS. О ней пишет Guiding Tech.



Речь идет о переносе правок между снимками. В интерфейс приложения «Фото» в iOS 16 инженеры Apple добавили новую кнопку, позволяющую скопировать все примененные к изображению правки, фильтры и корректировки, после чего наложить это на другое фото одним нажатием. Теперь аналогичная опция есть и у владельцев Samsung Galaxy.







Чтобы воспользоваться этой возможностью, обновите свой Galaxy до OneUI 6.0 (для некоторых моделей — до OneUI 5.1). После этого можете открыть любое изображение во встроенной «Галерее», отредактировать её, после чего нажать «три точки» и выбрать «Скопировать правки». Далее просто откройте любой другой снимок, нажмите «три точки» и выберите «Вставить правки». Готово!