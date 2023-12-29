Названы самые опасные люди в интернете. Они наводили на нас ужас весь 2023 год

Александр


Фото: Essentially Sports

Издание Wired составило список самых устрашающих людей и организаций, которые в 2023 году гремели на весь интернет, наводя на людей страх за будущее. На вершине рейтинга оказался глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск, а несколькими позициями ниже расположился Сэм Альтман, возглавляющий компанию OpenAI, которая создала нейросетевой чат-бот ChatGPT.

Илон Маск пугал пользователей интернета реформами в купленном им Twitter (в итоге переименованном в X), восстановлением аккаунтов сомнительных личностей, агрессивными и двусмысленными высказываниями, запуском неподцензурного чат-бота Grok, проблемами с автопилотом в Tesla, которые приводили к авариям, и экспериментами с чипированием обезьян и людей.

Сэм Альтман, по мнению журналистов, управляет компанией, которая лидирует в разработке наиболее революционной технологии. В OpenAI создали чат-бот, способный причинить человечеству вред, и неизвестно, станет ли Альтман ограничивать возможности своего проекта или позволит пустить его на самотёк, не задумываясь о последствиях.

Все остальные места в рейтинге поделили хакерские группировки Sandworm, Alphv (она же Black Cat), Predatory Sparrow, Volt Typhoon и Cl0p. Складывается впечатление, что они являются участниками необъявленной кибервойны между государствами. Некоторые из них крадут секреты у компаний и требуют выкуп за неразглашение информации, но есть и те, что атакуют жизненноважные объекты инфраструктуры городов и стран (например, выводят из строя заправочные станции, нефте- и газопроводы и заводы).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Илон Маск начал чипировать людей
Tesla выпустила странную дичь и удивила Илона Маска — он отказался верить, что такое возможно
Илон Маск планирует сделать из людей настоящих киборгов

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыт полный список того, что Wildberries знает о каждом клиенте. Становится жутковато
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
В Android 14 появилась опция, которая даже не снилась владельцам iPhone
Сайт RuTracker перестал открываться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4179
st00p1dm0nkey
А где Олег Воронин (король заголовков), Александр Кузнецов (вообще-то я главный редактор, а такси это для души)…список не полон 😹😉
час назад в 18:39
#