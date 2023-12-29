Названы самые опасные люди в интернете. Они наводили на нас ужас весь 2023 год

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Издание Wired составило список самых устрашающих людей и организаций, которые в 2023 году гремели на весь интернет, наводя на людей страх за будущее. На вершине рейтинга оказался глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск, а несколькими позициями ниже расположился Сэм Альтман, возглавляющий компанию OpenAI, которая создала нейросетевой чат-бот ChatGPT.



Илон Маск пугал пользователей интернета реформами в купленном им Twitter (в итоге переименованном в X), восстановлением аккаунтов сомнительных личностей, агрессивными и двусмысленными высказываниями, запуском неподцензурного чат-бота Grok, проблемами с автопилотом в Tesla, которые приводили к авариям, и экспериментами с чипированием обезьян и людей.



Сэм Альтман, по мнению журналистов, управляет компанией, которая лидирует в разработке наиболее революционной технологии. В OpenAI создали чат-бот, способный причинить человечеству вред, и неизвестно, станет ли Альтман ограничивать возможности своего проекта или позволит пустить его на самотёк, не задумываясь о последствиях.



Все остальные места в рейтинге поделили хакерские группировки Sandworm, Alphv (она же Black Cat), Predatory Sparrow, Volt Typhoon и Cl0p. Складывается впечатление, что они являются участниками необъявленной кибервойны между государствами. Некоторые из них крадут секреты у компаний и требуют выкуп за неразглашение информации, но есть и те, что атакуют жизненноважные объекты инфраструктуры городов и стран (например, выводят из строя заправочные станции, нефте- и газопроводы и заводы).



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