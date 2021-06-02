Сегодня (2 июня) пройдет онлайн-презентация новых продуктов экосистемы Huawei. Она начнется в 15:00 по МСК. Судя по заставке, нас ожидают связанные с HarmonyOS анонсы.

Посмотреть ивент в прямом эфире можно будет на YouTube. Для вашего удобства встраиваем плеер с мероприятием ниже.



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