Онлайн-сервисам в России запретили списывать деньги за подписки после их отмены

Роспотребнадзор прояснил изменения в законе «О защите прав потребителей», запрещающие использование старых платежных данных для автоматических списаний, если пользователь заранее отказался от их дальнейшего использования.

Новые правила затронут практически все популярные подписочные сервисы: онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, приложения, сервисы документооборота и другие платформы с регулярной оплатой. Теперь компании обязаны принимать отказ пользователя, включая электронную форму отмены.Кроме того, пользователи смогут отказаться от услуги в любой момент — даже после уведомления о предстоящем списании денег. Это особенно актуально для сервисов, которые любят усложнять отмену подписки или продолжают автоматически продлевать её после удаления карты.В Роспотребнадзоре отдельно подчеркнули: если деньги всё же списали после официального отказа, сервис обязан полностью вернуть средства. Исключением станет только сумма за тот период, когда подписка реально использовалась до отмены.