Опасное обновление Safari и Chrome для Mac крадет данные банковских карт и аккаунтов

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В фейковых апдейтах браузеров прячется опасный вирус Atomic macOS Stealer (AMOC). Через него хакеры получают доступ к Связке ключей, паролям, кредитным картам и другим важным файлам.Чтобы заразить ПК злоумышленники создают поддельные сайты с баннерами и запускают фейковую рекламу в Google Search. Пользователь загружает зараженное ПО, которое в дальнейшем предоставляет доступ к данным с Mac.Этот способ давно знаком пользователям Windows, однако теперь получил распространение среди Apple-устройств.Распознать подделку просто — мошенники используют устаревшую иконку Safari.А вот логотип Google Chrome выглядит более правдоподобно.Самым надежным способом защиты остается загрузка из проверенных источников. Обновляйте приложения только через настройки компьютера и все будет в порядке.