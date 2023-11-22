Опасное обновление Safari и Chrome для Mac крадет данные банковских карт и аккаунтов

Артем
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В фейковых апдейтах браузеров прячется опасный вирус Atomic macOS Stealer (AMOC). Через него хакеры получают доступ к Связке ключей, паролям, кредитным картам и другим важным файлам.

Чтобы заразить ПК злоумышленники создают поддельные сайты с баннерами и запускают фейковую рекламу в Google Search. Пользователь загружает зараженное ПО, которое в дальнейшем предоставляет доступ к данным с Mac.

Этот способ давно знаком пользователям Windows, однако теперь получил распространение среди Apple-устройств.

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Распознать подделку просто — мошенники используют устаревшую иконку Safari.

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А вот логотип Google Chrome выглядит более правдоподобно.

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Самым надежным способом защиты остается загрузка из проверенных источников. Обновляйте приложения только через настройки компьютера и все будет в порядке.
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Источник:
9to5Mac
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