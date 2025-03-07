Опасный вирус вновь терроризирует Telegram. Нужно тапать осторожно
Артем Фунтиков
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Вредонос стремительно распространяется на Android-смартфонах.
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Как сообщает портал MobilHacker, в Telegram завелся новый вирус под названием EvilLoader, который крадет личные данные, пароли банковских приложений, а также может шпионить за владельцами устройств. По функциональности он схож с EvilVideo, что распространялся в июле прошлого года, но был устранен обновлением мессенджера. Жертве приходит сообщение с прикрепленным видео и призывом открыть его. После запуска ролик выдает ошибку и предлагает обновить приложение или загрузить плеер через браузер. Как только пользователь соглашается, на смартфон загружается вредоносное ПО.
На данный момент вирус угрожает только владельцам Android-смартфонов и работает на всех версия Telegram, включая последнюю. Хуже того, что с января 2025 года вредонос активно продается в даркнете откуда распространяется по всему миру.
Эксперты рекомендуют отключить автозагрузку медиафайлов, следить за обновлениями Telegram и не открывать присланные ролики от незнакомцев.