OpenAI купила стартап Джони Айва за $6,5 млрд. Они готовят «новый тип гаджетов», который убьёт iPhone







Комания Комания OpenAI , создавшая ChatGPT, внезапно объявила о покупке стартапа io, созданного Джони Айвом и Сэмом Альтманом. Сделка оценивается в $6,5 млрд, что является крупнейшим приобретением OpenAI. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Цель инвестиции — создать принципиально новое ИИ-устройство, форм-фактор которого не будет повторять смартфоны и ПК. Проект развивался втайне два года, и теперь объединяет дизайнеров Apple во главе с Айвом и ведущих инженеров OpenAI.Айв называет грядущее устройство кульминацией своего 30-летнего опыта. Альтман, протестировав прототип дома, заявил, что это «самая крутая технология, которую когда-либо видел мир». Устройство будет минималистичным, без экрана, с голосовым управлением и ИИ-основой — в духе Humane Ai Pin, но, по их замыслу, гораздо глубже проработанным и менее навязчивым.В команду проекта также входят экс-дизайнеры Apple Тан Тан, Скотт Кэннон, Эванс Хэнки и Марк Ньюсон. Студия LoveFrom возьмёт на себя весь дизайн-процесс. Первый продукт от союза OpenAI и Айва ожидается в продаже в 2026 году.