OpenAI купила стартап Джони Айва за $6,5 млрд. Они готовят «новый тип гаджетов», который убьёт iPhone

Фархад

ive

Комания OpenAI, создавшая ChatGPT, внезапно объявила о покупке стартапа io, созданного Джони Айвом и Сэмом Альтманом. Сделка оценивается в $6,5 млрд, что является крупнейшим приобретением OpenAI.

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Цель инвестиции — создать принципиально новое ИИ-устройство, форм-фактор которого не будет повторять смартфоны и ПК. Проект развивался втайне два года, и теперь объединяет дизайнеров Apple во главе с Айвом и ведущих инженеров OpenAI.

Айв называет грядущее устройство кульминацией своего 30-летнего опыта. Альтман, протестировав прототип дома, заявил, что это «самая крутая технология, которую когда-либо видел мир». Устройство будет минималистичным, без экрана, с голосовым управлением и ИИ-основой — в духе Humane Ai Pin, но, по их замыслу, гораздо глубже проработанным и менее навязчивым.

В команду проекта также входят экс-дизайнеры Apple Тан Тан, Скотт Кэннон, Эванс Хэнки и Марк Ньюсон. Студия LoveFrom возьмёт на себя весь дизайн-процесс. Первый продукт от союза OpenAI и Айва ожидается в продаже в 2026 году.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+998
hate_u
Что за навязчивая идея в этом столетии — убить Айфон ? Да чем он так всем насолил ?
Вчера в 21:29
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