OpenAI лишила пользователей iPhone своего приложения

Олег

Фото: App Store

Компания OpenAI объявила о закрытии своего приложения Sora. Об этом пишет 9to5Mac. 

Официальное iOS-приложение Sora было представлено в сентябре 2025 года и позволяло генерировать видеоролики с помощью нейросетей практически без ограничений. Полученные видео можно было сразу опубликовать в ленту для социальных сетей. Позже OpenAI ввела довольно жесткие ограничения на использование интеллектуальной собственности. В результате приложение потеряло популярность. 

«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг этого сообщество: спасибо. То, что вы делали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала. Вскоре мы поделимся дополнительной информацией, включая сроки разработки приложения и API, а также подробности о сохранении ваших работ», — разработчики. 

Источник из WSJ сообщает, что OpenAI прекращает в целом развитие нейросетей для создания видео, хотя сама компания ничего об этом не заявляла. Также инсайдеры говорят, что OpenAI готовит суперприложение, которое объединит ChatGPT, Codex и браузер Atlas. 
Источник:
9to5Mac
