OpenAI выкатила GPT-5.4 mini и nano. Маленькие модели, которые рвут по скорости и логике всех

Фархад


Стартап OpenAI продолжает ускорять гонку ИИ. В этот раз инженеры представили сразу две новые модели — GPT-5.4 mini и nano. Обе заточены под быстрые вычисления и работу с большими объёмами данных, но при этом делают акцент на эффективности и доступности.

GPT-5.4 mini — не просто облегчённая версия старшей модели. Её серьёзно прокачали: она быстрее более чем в два раза по сравнению с предыдущим поколением, лучше справляется с кодом, логикой, мультимодальными задачами и работой с инструментами. При этом в ряде тестов она вплотную приблизилась к полноценной GPT-5.4, что делает её одним из самых сбалансированных вариантов на рынке.

Отдельно стоит GPT-5.4 nano — самая компактная и дешёвая модель в линейке. Она создана для задач, где важны скорость и масштабируемость: классификация, обработка данных, ранжирование и работа вспомогательных ИИ-агентов. Это тот вариант, который идеально подходит для фоновых процессов и массовых операций.

Модель GPT-5.4 mini уже доступна в ChatGPT, а также через API и инструменты разработчиков. Пользователи могут запускать её прямо сейчас, включая режим размышления, тогда как nano остаётся решением для разработчиков.
Источник:
OpenAI
Комментарии